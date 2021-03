Bologna, Skov Olsen: "Con Orsolini non siamo migliori amici ma la concorrenza ci fa bene"

vedi letture

Andreas Skov Olsen è uno dei giocatori del Bologna che si sta mettendo maggiormente in mostra nel corso di questa stagione. Il giocatore danese ha rilasciato una lunga intervista al Resto del Carlino ripartendo dal suo rapporto con Orsolini, giocatore con cui vive un positivo dualismo: "Il rapporto tra noi è molto buono, ci parliamo spesso. Non siamo migliori amici ma c'è un buon clima e nessun problema. La concorrenza può migliorarci". Parlando poi dei suoi obiettivi personali: "Volevo fare almeno 5 gol poi c'è stato l'infortunio. Adesso spero di fare quelle 4 reti che mi mancano. Voglio diventare importante per il Bologna come lo sono stato per il Nordsjelland". Poi a proposito di Mihajlovic: "Credo di piacergli. L'anno scorso non ero abituato al suo modo diretto di parlare, ora so che è il suo modo di dire le cose e che lo fa per il mio bene".