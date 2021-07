Bologna, sondaggio del PAOK per Denswil. Ma i greci non affondano il colpo

Nei giorni scorsi il PAOK Salonicco avrebbe fatto un sondaggio con il Bologna per il difensore Stefano Denswil, rientrato in Emilia dopo sei mesi al Club Brugge in Belgio. Il club emiliano valuta il cartellino del classe '93 attorno ai due milioni di euro, una cifra che ha fatto desistere il club ellenico dall'approfondire ogni discorso almeno per il momento.