Bologna, Soriano: "Ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza e chiedersi cosa succede"

vedi letture

"Il Bologna deve dare tutto, seguendo le indicazioni e la spinta di Mihajlovic. Ognuno di noi ora deve farsi un esame di coscienza e chiedersi cosa succede". Ad analizzare il momento del Bologna, nell'intervista al Corriere dello Sport, è il centrocampista Roberto Soriano: "Dove può arrivare questo Bologna? Non lo so. Adesso siamo tredicesimi, sappiamo che le squadre sotto stanno facendo punti. Non dobbiamo guardare quelle avanti né avere paura o ansia, ma continuare a giocare con il coraggio che ci chiede Sinisa. Firmare per il dodicesimo posto? No, non firmerei. Ma adesso non so dove possiamo arrivare".