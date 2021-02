Bologna, Tomiyasu ko. Mihajlovic: "Gliel'avete tirata per tre settimane... perdiamo tanto"

Sinisa Mihajlovic non avrà Takehiro Tomiyasu per la sfida alla Lazio. Un'assenza pesante, come conferma lo stesso tecnico in conferenza stampa. Il giapponese è ad oggi l'unico calciatore di Serie A ad aver disputato tutti i minuti delle gare fino ad ora giocate: "Con tutte le volte che avete detto che ha sempre giocato, o doveva farsi male o saltare per squalifica visto che era diffidato, ed ecco che si è fatto male proprio nella settimana in cui ci sono tre partite – scherza il tecnico con i giornalisti –. Lui non è mai stato sostituito, ha giocato sempre, tutti i minuti e quindi perdiamo molto, sicuramente ci sono giocatori per sostituirlo ma con caratteristiche diverse".