Bologna, un altro baby esordio in arrivo. Mihajlovic: "Darò spazio a Raimondo"

Sinisa Mihajlovic ha annunciato l'esordio di un altro calciatore del settore giovanile del Bologna in prima squadra in queste ultime due gare di campionato. Si tratta del centravanti classe 2004 Antonio Raimondo: "Raimondo sicuramente lo farò esordire in una di queste due partite. Ha dei movimenti che mi piacciono", ha detto Mihajlovic che prosegue. "Noi abbiamo segnato con più di 16 giocatori e credo che abbia fatto meglio solo l'Atalanta. Per una squadra come la nostra andare a rete con così tanti giocatori diversi è una grande qualità, perciò non solo il risultato di Soriano".

