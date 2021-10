Boniek: "Futuro da dirigente della Roma? Se i Friedkin avranno bisogno potremo parlarne"

Zibi Boniek, nell'intervista rilasciata questa mattina a Il Messaggero, ha parlato del proprio futuro e dell'accostamento alla Roma in veste di dirigente: "Ora sono vice presidente dell'Uefa ma è un ruolo he non mi preclude di fare altre cose. Ho conosciuto di Friedkin e se un domani dovessero avere bisogno, si potrebbe parlare. Ma non sono uno che si propone, a 65 anni sto bene così".