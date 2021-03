Boniek: "In Italia chi esce dalle coppe si sente quasi sollevato. È ridicolo"

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca nonché ex di Roma e Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport dei problemi che le squadre italiane incontrano portando avanti il doppio obiettivo campionato e coppe europee: "All'estero nessuno prova sollievo quando viene eliminato dalla coppa, in Italia il paradosso è che si lotta tutto l'anno per entrare in Europa e poi quando si viene eliminati c'è chi si sente sollevato per potersi concentrare sulla Serie A. È ridicolo. Il problema è tattico oltre che mentale, e una cosa è conseguente all'altra. Oggi la squadra italiana che ha una visione più europea è l'Atalanta e i risultati si vedono. In Italia le tensioni e una tattica spesso esasperata deprimono il lato del divertimento e in campo il calciatore ha bisogno di provare piacere nel gioco".