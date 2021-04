Boris Johnson: "Scelta giusta lasciare la Superlega. Va protetto il nostro amato gioco nazionale"

Messaggio del primo ministro inglese, Boris Johnson, a seguito della rinuncia ufficiale di tutti e 6 i club di Premier League al progetto Superlega: "Accolgo con favore l'annuncio di stanotte. È la cosa giusta per i tifosi, per i club e per le comunità di tutto il Paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato gioco nazionale".

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021