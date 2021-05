Borja Valero: "Non è il giorno per parlare del futuro. Lega doveva lasciarci la fascia di Astori"

vedi letture

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto all'inaugurazione del murale per Davide Astori. Queste le sue dichiarazioni ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dopo un simpatico siparietto con il sindaco Dario Nardella che, in memoria del suo soprannome, lo ha insignito con la fascia simbolo del primo cittadino: "Il calcio prima o poi finisce e rimangono le persone. Quando una persona ha dei valori molto importanti rimane per sempre, lui lo ha dimostrato e per quello c'è tutta questa gente qua e avremo questo bel murale per ricordarlo. Davide era un giocatore di grande carattere, sapeva trascinare i compagni, quell'immagine lo dimostra. Futuro? Non è la giornata per parlare di calcio, ma solo per ricordare Davide. Logo sulla maglia per Davide? Sarebbe un bellissimo gesto della Fiorentina anche se credo che la Lega poteva essere un pochino più comprensiva perché la fascia non avrebbe fatto male a nessuno".