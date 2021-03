Braconaro (CTS della FIGC): "Il protocollo ci ha portato qui. Senza, niente campionato"

Francesco Braconaro, membro del CTS della FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del "caso Inter", scoppiato in questi ultimi giorni e che ha costretto al rinvio della sfida al Sassuolo: "In questi ultimi due mesi c’è una circolare a firma del prof. Rezza che stimola le ASL ad avere una sorveglianza ancor più rigida - spiega Braconaro -. Il problema è la difformità di interpretazione di questa circolare. La situazione è peggiorata con le varianti. Protocollo morto? No. Ci ha permesso di arrivare fino a dove siamo oggi. Senza quello non sarebbe finito il campionato scorso e cominciato quello attuale. Mancato coordinamento delle ASL è il vero problema. Di sicuro il Napoli non commise alcuna infrazione ad ottobre".