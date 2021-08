Brahim Diaz è l'uomo copertina: cinque gol in trasferta per altrettante vittorie del Milan

Buona la prima per il Milan che esce da Marassi con i primi tre punti della stagione. Basta una rete di Brahim Diaz dopo nove minuti e una partita giocata a ritmi non altissimi, ma sufficienti per controllare una Sampdoria troppo poco incisiva.

Brahim decisivo - E' proprio lo spagnolo l'uomo copertina dei rossoneri: Diaz ha infatti preso parte attiva a quattro gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (tre reti, un assist) e i suoi cinque gol nel torneo sono tutti arrivati in trasferta. Inoltre, il Milan ha vinto ciascuna delle cinque trasferte di Serie A in cui l'attaccante ha segnato. Lo riportano le statistiche Opta.