Brahim Diaz: "Scudetto? Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Sogniamo in grande"

Il centrocampista del Milan, Brahim Diaz, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino dov'è stato uno dei protagonisti: "Il meglio deve ancora venire, stiamo tutti bene e io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l'assist e per i tre punti. Sogno scudetto? Stiamo il Milan, basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre, poi si vedrà. Sognare? Sì sì, siamo un gruppo molto unito e vogliamo fare grandi cose tutti insieme".