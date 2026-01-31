TMW Brekalo pronto a tornare in Germania: l'ex Fiorentina vicino all'Hertha Berlino

Josip Brekalo, esterno d’attacco croato attualmente al Real Oviedo, è vicino a un ritorno in Germania. Secondo le informazioni raccolte da TMW, l’attaccante avrebbe trovato un accordo per un contratto biennale e mezzo con l’Hertha Berlino, club di seconda divisione tedesca, pronto ad accoglierlo per la seconda parte della stagione.

Brekalo era arrivato a titolo gratuito in Spagna, dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina. Nato a Zagabria il 23 giugno 1998, si è formato nelle giovanili del Dinamo Zagabria e ha esordito in prima squadra il 19 dicembre 2015 contro l’Inter Zaprešić. Le ottime prestazioni giovanili gli hanno permesso di trasferirsi rapidamente in Germania, al Wolfsburg, dove ha vissuto la fase più produttiva della carriera. In Bundesliga, tra Wolfsburg e Stoccarda, ha collezionato oltre 100 presenze, segnando 17 gol e accumulando più di 6.800 minuti in campo. In Italia ha invece vestito le maglie di Torino e Fiorentina.

Nel corso della carriera, Brekalo ha mantenuto una presenza costante nelle nazionali giovanili croate, consolidandosi come uno dei talenti più promettenti del Paese. Il trasferimento all’Hertha rappresenta dunque un ritorno in Germania, dove aveva già mostrato il suo meglio, e un’occasione per rilanciarsi e portare esperienza e qualità al club berlinese.