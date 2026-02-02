Ufficiale
Una vecchia conoscenza di Serie A in Zweite Bundesliga: Brekalo firma per l'Hertha
Josip Brekalo vola in Germania e firma per l'Hertha Berlino. L'esterno croato, ex Torino e Fiorentina, giocherà nella seconda divisione tedesca. Lascia l'Oviedo dopo soli sei mesi e firma un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo.
27 anni, Brekalo ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Volevo davvero venire qui perché so che grande club è questo: la sua storia, ma anche il suo futuro. Ora voglio integrarmi in squadra il più rapidamente possibile e dare il mio contributo immediato". La sua esperienza con l'Oviedo si chiude con 15 presenze e una rete.
