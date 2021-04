Bremer punta in alto: "Posso diventare uno dei più forti. Logico che il Brasile mi segua"

A La Repubblica edizione di Torino, Gleison Bremer, difensore granata, ha parlato a due giorni dal derby della Mole. “Volevo l’Europa perché qui so di potere diventare uno dei più forti. A Torino sto bene, soprattutto dopo avere superato lo scoglio della lingua. Qui è nata mia figlia, abitiamo in collina e con il lockdown è una fortuna stare nel verde. Nazionale? Sto facendo bene in un campionato non così scarso. È logico che il Brasile mi tenga in considerazione”.