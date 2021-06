Brescia, chiesto Brescianini al Milan per abbassare il riscatto di Tonali

Brescia e Milan sono al lavoro per trovare un accordo sul prezzo del riscatto di Sandro Tonali fissato in 25 milioni di euro solo un anno fa. Una cifra che il club rossonero giudica eccessiva alla luce delle difficoltà economiche create dalla pandemia pur volendo trattenere il giovane centrocampista in rosa. Il club di Cellino non vuole mettere i bastoni fa le ruote al riscatto del calciatore e, secondo quanto riferito da Bresciaoggi.it, avrebbe chiesto il cartellino di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan e che si è messo in luce con la Virtus Entella nell’ultima stagione, come contropartita per abbassare il costo del cartellino di Tonali.