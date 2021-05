Bruno Alves e un messaggio di quasi addio: "Grazie Parma, è un onore giocare per te"

Dopo 3 stagioni al Parma, si avvia alla conclusione l'esperienza di Bruno Alves in maglia gialloblù. Il classe '81, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, potrebbe comunque restare in Italia, col Lecce che si è mosso per lui. Intanto, col contratto attuale che scadrà il prossimo 30 giugno, il difensore portoghese ha voluto mandare un messaggio alla società postando il video del bellissimo gol contro il Sassuolo accompagnato dal messaggio "Grazie Parma, è un onore giocare per te. Sempre forza Parma".