Brutto infortunio per Schiappacasse col Peñarol: il giovane del Sassuolo si è rotto il crociato

Brutto infortunio per Nicolás Schiappacasse. Come riportano i canali ufficiali del Peñarol, il giovane attaccante esterno - attualmente in prestito dal Sassuolo - ha riportato infatti la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella sfida di Copa Sudamericana persa ieri 2-1 in casa del Club River Plate Asunción.

Per il 22enne, si legge, stop forzato di circa 6-8 settimane dopo aver accumulato sei presenze e due assist in maglia giallonera.