Bucchioni (Il Tirreno): "E se la Juventus giocasse meglio senza Cristiano Ronaldo?"

"E se la Juventus giocasse meglio senza Cristiano Ronaldo?" È questa la provocazione di Enzo Bucchioni nel suo editoriale sulle colonne de Il Tirreno. "Con la Lazio la Juventus, senza >CR7 ha fatto la Juve per la prima volta in questo campionato. I ragazzotti con la maglia bianconera hanno corso e lottato con cuore e intensità giocando anche un buon calcio. È stata una serata di luna piena o c'è qualcosa di più e di diverso? [...] La Juve costretta a giocare con Ronaldo e per Ronaldo sembra una bottiglia di champagne con il tappo. L'altra sera non c'era e il tappo è saltato. La manovra contro la Lazio era molto più fluida, veloce, efficace e razionale. A Cristiano Ronaldo la risposta: magari domani sera vince da solo la sfida con il Porto e la mia domanda finisce dritta nel magazzino delle cazzate calcistiche".