Bucchioni su Firenzeviola.it: "Gattuso torna in pole per la panchina della Fiorentina"

"Gattuso torna prepotentemente in pole position per la panchina viola. Era e resta lui il preferito, Rocco Commisso lo vede con la tuta viola addosso e tutti gli altri candidati non li ha neppure voluti analizzare". Enzo Bucchioni, editorialista di TMW, nella sua "opinione" per FirenzeViola.it torna a parlare della panchina della Fiorentina riaprendo una possibilità che per molti sembrava ormai chiusa: "Gattuso ha deciso di riprendere il discorso con la Fiorentina proprio per la parola data ormai quasi un mese fa. Dall’incontro che l’allenatore avrà con Barone e Pradè si dovrà uscire con una decisione. Se i programmi e le rassicurazioni sulle intenzioni di rilancio della Fiorentina combaceranno con quelle di Gattuso, si riprenderà il discorso del contratto già avviato a suo tempo e torneranno in ballo gli avvocati. Altrimenti sarà addio".