"Buffon è ancora tra i migliori al mondo". Rivedi Pirlo sulla prova del portiere in Coppa Italia

Dopo il 4-0 alla SPAL in Coppa Italia, Andrea Pirlo ha parlato anche dell'ex compagno Buffon: “Avere Gigi è un piacere - dice il tecnico della Juventus in conferenza stampa - vederlo allenare tutti i giorni, ha la voglia di un ragazzino. Quando uno ha questa energia vuol dire che può ancora andare avanti, senza stimoli invece vuol dire che ti devi fermare. Quando giocavo non pensavo potesse andare avanti così tanto perché ha avuto diversi acciacchi, lui invece è andato oltre lavorando sul suo fisico con grande lucidità mentale. Avrà ancora spazio quest’anno, speriamo di tenercelo per ancora un po’ di tempo perché è uno tra i migliori portieri al mondo". Rivedi il video con le parole di Pirlo!

