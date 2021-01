live Juventus, Pirlo: "Nessuna rivincita con l'Inter. Distorsione per Bernardeschi"

23:05 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 4-0 contro la Spal all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia.

23:21 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cinque giocatori dell’Under 23 in campo stasera.

“Siamo doppiamente contenti per il risultato e per aver messo in campo tanti ragazzi. Non è facile giocare a quelli livelli alla Juventus, siamo doppiamente contenti”.

Il confronto con l’Inter una rivincita?

“La partita di Milano è in campionato ed è dimenticata. Quella di Coppa Italia l’affronteremo con grande voglia di andare in finale. Sono partite diverse, da cancellare quella di domenica scorsa da preparare le prossime”.

Terza volta che non subite gol in questa settimana. I giovani potranno giocare anche in altre situazioni?

“È importante perché dà grande consapevolezza del lavoro che stiamo facendo, fa sempre piacere non subire gol soprattutto quando giochi ogni tre giorni dove può venire a mancare lucidità. I giovani stanno facendo bene però per fortuna adesso abbiamo recuperato quelli malati di covid e speriamo di non avere altre defezioni. Dipende da cosa ci spetterà in futuro, non è facile catapultarsi da una partita di coppa a un’altra. Frabotta ha giocato spesso, Dragusin anche. Se ci sarà spazio giocheranno".

Quanto è importante Buffon? Si aspettava questa longevità?

“Avere Gigi è un piacere, vederlo allenare tutti i giorni, ha la voglia di un ragazzino. Quando uno ha questa energia vuol dire che può ancora andare avanti, senza stimoli invece vuol dire che ti devi fermare. Quando giocavo non pensavo potesse andare avanti così tanto perché ha avuto diversi acciacchi, lui invece è andato oltre lavorando sul suo fisico con grande lucidità mentale. Avrà ancora spazio quest’anno, speriamo di tenercelo per ancora un po’ di tempo perché è uno tra i migliori portieri al mondo”.

La gara di Fagioli? Come stanno Bernardeschi e Morata?

“Bernardeschi ha avuto una distorsione alla caviglia lieve esprimo, Morata un pestone sulla caviglia. Credo possano essere recuperati per domenica. Fagioli ha fatto una grande partita a livello tecnico e fisico, è un giocatore di grande prospettiva. Speriamo di farlo crescere al meglio”.

La prova di Kulusevski? Perché Morata è meno brillante?

“Ha avuto quel problema all’adduttore che l’ha tenuto fuori nel suo momento migliore, sta recuperando e sta migliorando la sua condizione gara dopo gara. Lo vedremo meglio nelle prossime partite. Kulusevski sta bene, purtroppo sarà squalificato domenica ma lo ritroveremo nelle gare successive”..

23:31 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.