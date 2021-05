Buffon e le finali di Champions perse con la Juventus: "Il rammarico ci sarà sempre"

"Quando perdi una finale vuol dire che eri a un soffio dalla gloria. E quando vedi che non riesci mai a compiere quel gradino è chiaro che il rammarico ci sarà sempre". Parla così Gianluigi Buffon, nell'intervista a Sky Sport: "È anche vero che riuscire a vincere la Champions è qualcosa di estremamente difficile, soprattutto se ci relazioniamo agli ultimi dieci anni del calcio italiano. E nonostante ciò noi abbiamo fatto due finali. Questo significa che nello sport, come nella vita, se fai le cose seriamente, se ci metti passione, se hai un gruppo di lavoro solido che crede in determinati valori, nulla è impossibile. Tutti rapportano sempre la forza della squadra con gli stipendi o il fatturato, io non so quante volte siamo stati tra le prime d'Europa come fatturato, ma come squadra sono convinto che, se abbiamo raggiunto due finali, è proprio perché abbiamo avuto un plusvalore in tutto ciò".