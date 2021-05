Buffon: "Ho scelto io di essere juventino. È il regalo più bello e più grande"

"Ho scelto di essere Juventino. È qualcosa che mi fa piacere, molti lo diventano per eredità. Io invece lo sono diventato, è questo è il regalo più bello e più grande. Penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera, quello quello che conta è il discorso esistenzione. A livello esistenziale sono una persona che sa che deve migliorare ancora in alcune cose, ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo in questi 20 anni". Domani, su Juventus TV, andrà in onda una lunga intervista a Gianluigi Buffon. Questa un'anticipazione delle sue parole.