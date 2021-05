Buffon: "La Partita del Cuore non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni"

Gianluigi Buffon, tramite il proprio account Twitter, dice la sua sul caso (le frasi discriminatorie che hanno colpito la comica Aurora Leone) che ha scosso la "Partita del Cuore", a cui stasera parteciperà in prima persona: "Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia. Stasera in ogni caso sarò in campo per contribuire alla ricerca contro i tumori, al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa".