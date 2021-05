Buffon lascerà la Juventus: "Adesso o smetto o trovo una nuova stimolante avventura"

vedi letture

Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine di questa stagione. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Bein Sport', il portiere bianconero ha annunciato che a fine stagione toglierà il disturbo. Ma sul suo futuro, non ha dato certezze: "O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o per fare una esperienza diversa la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo".