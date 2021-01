Buffon: "Lukaku contro Ibra? Cose che succedono, non mi sembra così grave"

Prima della gara di Coppa Italia tra Juventus e SPAL, Gianluigi Buffon commenta a RaiSport anche lo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic avvenuto ieri sera a San Siro: "Sono cose che, come diciamo sempre, non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di una tensione e di un momento di grande nervosismo che sfocia in un alterco o parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave".

Qui tutte le parole di Buffon.