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Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non sono bugiardo"

Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non sono bugiardo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:57Serie A
Alessio Del Lungo

Nel corso della lunghissima intervista rilasciata al The Guardian, Gianluigi Buffon, ex portiere di Juventus e Parma, ha ripercorso le sensazioni provate in occasione dell'ultimo match giocato: "Mi strappano i guanti dalle mani e le mie nocche nude, arrossate e inzuppate di sudore, brillano alla luce al neon. Mi sono sentito davvero morto dentro. Avevo 45 anni e intorno a me molti dei miei compagni di squadra che camminano in pantaloncini verso gli spogliatoi potevano benissimo essere i miei figli".

Si può vivere senza calcio?
"No, non posso... quando la giovinezza è finita, quando il tempo in cui ti senti forte e onnipotente è terminato, e i muscoli, le articolazioni e i riflessi iniziano a cedere, allora è davvero come morire".

Ha più giocato dopo il ritiro?
"No! Non mi manca affatto giocare. Sono convinto che fosse il momento giusto per smettere, ma provavo delle emozioni contrastanti. Poi ho capito che, all'improvviso, la mia vita era cambiata. Ora vivo in modo diverso, più tranquillo. Ma ho imparato ad accettarlo e ad andare avanti."

Dopo Calciopoli ha vinto il Mondiale.
"Non è stato facile trovare la calma e la serenità per concentrarci sulla nostra priorità: giocare il Mondiale al meglio. Ma la vera differenza è che, quando ti guardi allo specchio, ti rendi conto di non essere un bugiardo. Sei fedele a te stesso. Sapevamo di non aver fatto nulla di male. Stavamo pagando un prezzo inspiegabile, ma l'ingiustizia ha tirato fuori il meglio di noi".

La testata di Zidane se la ricorda?
"Ero a circa 15 metri di distanza e ho sentito il tonfo. Se l'avesse fatto a qualcun altro, sarebbe stato messo KO. Il guardalinee non l'ha visto. L'unico che l'ha visto sono stato io. Così sono corso dall'arbitro e dal suo assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e alla fine la partita si è fermata. Ero scosso e combattuto tra emozioni contrastanti. Sapevo che quella sarebbe stata l'ultima partita di Zidane, ed era uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che la sua carriera finisse in quel modo".

Ne avete mai parlato?
"No. Ovviamente ci siamo incontrati diverse volte e credo che ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che in fondo sia sempre stata una situazione dolorosa ed è per questo che non volevo che se la ricordasse".

Ha detto che la Juventus è suo padre, il Parma sua madre e il PSG un amico per andare in vacanza. L'Italia invece?
"La Nazionale è come un nonno. C'è un'idea di eredità che implica che debba essere protetta con delicatezza. Il nonno ha bisogno di essere sostenuto".

Cosa significa per lei non andare al Mondiale?
"È una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me. Se me l'avessero detto 12 anni fa, avrei risposto che è molto più facile vedere 1000 alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificarsi per tre tornei consecutivi. Ma questa è la realtà. Per superare questo ostacolo, dobbiamo capire perché si presentano delle difficoltà. Dobbiamo cambiare. Se analizziamo la situazione con chiarezza, abbiamo il potenziale per creare un futuro di gran lunga migliore. Ma se neghiamo l'esistenza del problema, quel problema rimarrà sempre presente".

Quali sono le ragioni del declino del calcio italiano?
"Direi che ce ne sono tre ben precise. La prima è la globalizzazione, che ha permesso a tutte le squadre di essere molto competitive, e il livello medio di gioco si è alzato parecchio. In secondo luogo, fino a 15 anni fa, quando vincevamo, eravamo tatticamente superiori ai nostri avversari. E in terzo luogo, abbiamo dei giocatori fantastici, ma ciò che manca è il vero talento creativo come Baggio, Del Piero o Totti che un tempo ci aiutavano a vincere".

Lei ha sofferto di depressione?
"Ho imparato che condividere le proprie debolezze e la propria vulnerabilità può essere sinonimo di forza, e ora mi sento più sicuro e più equilibrato. Mi sento a mio agio quando parlo di quanto sono stato vulnerabile. Durante quel periodo difficile, ho capito che parlare con le persone era una buona terapia".

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