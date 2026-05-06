Buffon: “Nel contratto del ritorno a Parma c'era il bonus Scudetto. Una delle ragioni per non smettere"
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Gianluigi Buffon, ospite di Cronache di Spogliatoio, parla del suo modo di pensare e di cosa lo ha convinto a giocare fino all'alba dei 46 anni: "Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve, sono sempre stato onesto nel giudizio con me stesso. Ho continuato a giocare perché ho avuto la capacità di alimentare i miei sogni: finisce un anno, hai tutte le ragioni per smettere, ma ne trovi una che è più importante per continuare.
Le Olimpiadi, il sesto Mondiale, il vincere la Champions con la Juve, il tornare in Serie A con il Parma e vincere lo Scudetto col Parma: ad un certo punto ho messo anche quello nel mio contratto. Era anche vincere il Pallone d'oro, fino a 42-43 anni avevo tutte le carte in regola per farlo".
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