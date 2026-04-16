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Buone notizie da Mancini ma Wesley è ancora out. Le ultime sulla Roma in vista dell'Atalanta
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Ultimissime sulla Roma, attesa nel prossimo turno di campionato dalla sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta. Un match delicatissimo - fischio d'inizio sabato alla 20.45 - in chiave piazzamento europeo.
Le ultime raccolte da Trigoria raccontano di un Wesley assente, oltre ai lungo degenti Koné, Dybala, Dovbyk, Ferguson, Pellegrini e Pisilli.
Le buone notizie arrivano invece dal fronte Gianluca Mancini, che continua la preparazione in gruppo. Domani la Roma riprenderà la preparazione con una seduta pomeridiana.
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