"Buone possibilità di vedere Messi al PSG". La dura replica di Koeman: "Basta, serve rispetto!"

Ronaldo Koeman ha immediatamente replicato alle parole di Angel Di Maria, centrocampista del PSG che questa sera - dopo la vittoria contro il Nimes - ha detto che ci sono buone possibilità di vedere il prossimo anno Leo Messi a Parigi. "Questo continuo parlare di Messi da parte dei tesserati del PSG credo sia una mancanza di rispetto. Non è giusto e non mostrano rispetto soprattutto per un giocatore che è ancora del Barça", ha dichiarato il manager olandese dopo la vittoria contro il Granada in Coppa del Re.