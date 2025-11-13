Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo fatto"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ha presentato così a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldova: "Abbiamo creato tanto dal primo all'ultimo minuto, dovevamo solo buttarla dentro. Ce l'abbiamo fatta alla fine e siamo contenti. Non c'è stato nessun passo indietro, la squadra era concentrata e decisa. Ci mancava solo il gol che è arrivato alla fine".

Sulla partita contro la Norvegia: "Noi dobbiamo cercare di dare il massimo in ogni partita, la prepareremo al meglio col mister".