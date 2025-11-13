Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo fatto"
TUTTO mercato WEB
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, ha presentato così a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldova: "Abbiamo creato tanto dal primo all'ultimo minuto, dovevamo solo buttarla dentro. Ce l'abbiamo fatta alla fine e siamo contenti. Non c'è stato nessun passo indietro, la squadra era concentrata e decisa. Ci mancava solo il gol che è arrivato alla fine".
Sulla partita contro la Norvegia: "Noi dobbiamo cercare di dare il massimo in ogni partita, la prepareremo al meglio col mister".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Pronostici
Calcio femminile