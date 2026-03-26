Buongiorno: "Ecco cosa serve a un difensore. Io sono migliorato tecnicamente negli anni"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato nelle scorse ore una lunga intervista a Panini Sport Italia, nel corso della quale ha parlato di vari aspetti, alcuni anche collegati alla sua crescita nel ruolo di difensore nel corso degli anni.

Per esempio, Buongiorno parla così del modo in cui interpreta il ruolo di centrale della retroguardia: "Diciamo che bisogna cercare, come in ogni cosa, di avere un po’ di equilibrio per entrambe le cose. Quindi avere delle letture, cercare di leggere prima il gioco in determinati momenti e quindi pensare più magari a quello che succederà. In altri momenti invece agire più d’istinto, agire con quello che in quel momento ti dice la mente, ti dice il corpo di fare. Quindi bisogna cercare di avere un po’ di equilibrio su queste due cose".

Poi gli viene chiesto quali siano le qualità da ricercare in un difensore: "Sicuramente l’atteggiamento è molto importante. L’atteggiamento ti permette di rendere al massimo: il fatto di essere sicuri di sé, di mostrare sicurezza, ti permette sia a te stesso sia ai compagni di dare il massimo. Poi ovviamente, da difensore, le letture sono importantissime, sempre in chiave sia individuale che collettiva di squadra, quindi per fare bene, giocare bene, ma nell’eventualità anche per dare una mano ai compagni che possono trovarsi magari in difficoltà in alcune situazioni. E poi ovviamente a questo si collega la parola, quindi parlare".

In conclusione, quindi, Buongiorno analizza anche la propria crescita nel corso degli anni: "Io credo di essere migliorato molto sotto l’aspetto tecnico, quindi con il gioco, con la palla, con i compagni. Ho lavorato molto nel corso degli anni con allenamenti, con allenatori. Andavo anche a fare allenamenti individuali quando ero più piccolino, quindi secondo me è stata una cosa in cui sono migliorato molto".

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