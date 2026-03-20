Napoli, Buongiorno: "I momenti duri possono accadere, io non ho mai smesso di lavorare"

Il Napoli batte il Cagliari e ritrova il clean sheet undici partite e due mesi dopo l'ultima volta. Tra i protagonisti di una buona prestazione all'Unipol Domus c'è senza dubbio Alessandro Buongiorno, intervenuto nel post-partita in conferenza stampa: "Non abbiamo concesso grandi occasioni. Noi guarderemo sempre partita dopo partita e cercheremo di fare il nostro meglio sempre".

Quanto è stato importante recuperare i tanti infortunati?

"Siamo contenti di avere nuovamente in rosa i vari De Bruyne, McTominay e tutti gli altri. Dobbiamo continuare così".

Come stai?

"Io sto bene, non ho mai smesso di lavorare e ho tenuto duro sempre. So che i momenti brutti possono accadere, ma ho continuato ad impegnarmi. Sono contento e sono pronto per i playoff anche con la Nazionale".