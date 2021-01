C'è la fila per Torreira: due club spagnoli pronti a fare concorrenza alle italiane interessate

vedi letture

Torino, Fiorentina e Lazio stanno provando a riportare in Italia Lucas Torreira. Il poco spazio trovato finora nell'Atletico Madrid di Simeone sta preoccupando l'Arsenal (proprietario del cartellino dell'ex Sampdoria), che gradirebbe una nuova soluzione per il centrocampista uruguaiano. Secondo As, sul giocatore si sarebbe inserito prepotentemente il Valencia, che ha parlato con l'ex Edu Gaspar, oggi dt dei Gunners. Ma non sarebbe l'unico club spagnolo interessato a Torreira: sulle sue tracce c'è anche il Siviglia di Monchi, da sempre estimatore del classe 1996.