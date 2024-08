Cabal e il consiglio di Cuadrado: "Mi ha detto che non esistono squadre come la Juve"

Conferenza stampa di presentazione oggi per Juan Cabal, come nuovo giocatore della Juventus. Grande emozione l'ex Verona, secondo colombiano a giungere a Torino dopo Cuadrado. Di seguito le sue parole, riportate da Bianconeranews.it.

Come sono andati questi primi tuoi giorni in bianconero?

"Sono davvero contentissimo di essere qui, per me è davvero un sogno poter essere arrivato in una delle squadre più grandi del mondo. Sto lavorando davvero tanto per poter riuscire a diventare un giocatore importante come lo sono stati Chiellini, Bonucci o Cannavaro".

Con le tue caratteristiche cosa pensi di poter dare?

"Voglio portare alla Juve tutto il mio talento e quello che sono come persona sia nel campo che fuori, cercherò di fare tutto ciò che posso per questa squadra e cercherò di migliorare su tutti i fronti".

Che tipo di giocatore sei? Hai qualche punto di riferimento nella Juve del passato?

"Se dovessi usare una sola parola sarebbe resilienza, ho lottato tanto per questo mio sogno e molti hanno visto che avevo la maglia della Juve già da piccolo. Ho diversi riferimenti, come Cuadrado, Cristiano o Alex Sandro, giocatori che sono rimasti nella storia".

Tu sei il secondo colombiano nella storia della Juventus dopo Cuadrado, che poi si è trasferito all'Inter, lo hai sentito?

"Sono diversi i giocatori colombiani che mi hanno ispirato perché ho avuto la fortuna anche di condividere il campo con diversi di loro. Zapata ad esempio mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. Cuadrado mi ha detto che avevo preso la decisione giusta perché non esistono squadre come la Juve".