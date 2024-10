Cabal: "Non giocavo da tante partite, ma dobbiamo essere pronti anche solo per 5 minuti"

Juan Cabal, laterale della Juventus che ha propiziato l'autogol di Mario Gila che stasera ha deciso la partita contro la Lazio, è stato intervistato da DAZN dopo l'incontro. Queste le sue dichiarazioni: "Ci mancava una vittoria in casa, non solo a noi, a tutti. La gente allo stadio voleva la vittoria da noi e noi l'abbiamo trovata. È stata una partita molto difficile, però alla fine abbiamo vinto e questo è l'importante. Adesso concentriamoci sulla prossima partita".

Era da un po' che non ti si vedeva in campo. Su cosa hai lavorato in queste settimane? Qual è il tuo rapporto con Thiago Motta?

"Lui mi ha dato fiducia, io ho dimostrato sul campo. Erano tante partite che non giocavo, però questo è il calcio. Dobbiamo essere pronti per giocare anche 5 minuti, quando il mister vuole che giochiamo dobbiamo essere pronti per la squadra, per tutta questa gente che paga il biglietto per venire a vedere la partita".

Adesso avete una serie di partite molto complicate. Si può vedere una Juve più offensiva che segna qualche gol in più?

"Sì, sì, lavoriamo in settimana per quello, cerchiamo di essere una Juve un po' più offensiva. A volte la palla non entra, ma lavoriamo. Abbiamo fatto tanti cross, siamo arrivati 1-2-3 volte lì vicini, abbiamo cercato il gol, questo è il risultato".