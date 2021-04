Cagliari, ag. Cragno: "Ora sta bene, ma non so se potrà essere schierato contro il Napoli"

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto sulle condizioni dell'estremo difensore, tornato da poco negativo al Covid: “Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo– ha spiegato ai microfoni della stazione napoletana-. Questa non arrivava nonostante stesse bene. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa”.