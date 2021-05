Cagliari, Ceppitelli: "Ci sono mancate le energie dopo Benevento. Abbiamo dato tutto"

vedi letture

Dopo lo 0-0 messo a referto in casa contro la Fiorentina nel post-partita ha preso la parola il difensore isolano Luca Ceppitelli (fonte CagliariCalcio.com): "Ci è mancato qualcosa a livello di energie dopo la dispendiosa gara di Benevento e dentro un ciclo molto intenso che stiamo affrontando, nel quale siamo stati bravi a invertire una rotta che si era fatta complicata. Anche oggi abbiamo dato tutto, giocando al massimo fino alla fine. Dispiace non essere riusciti a prendere i tre punti, andiamo avanti convinti come abbiamo fatto e dimostrato in queste settimane. Credo che la compattezza di questa squadra sia decisiva per raggiungere gli obiettivi, stiamo lottando da squadra e solo con questo spirito potevamo cambiare l'inerzia che si era fatta negativa. Ancora non è finita, bisogna rimanere sul pezzo per completare il nostro lavoro. Sono il futuro dei nostri colori, si applicano tanto e stanno inserendosi con la testa giusta nel gruppo, portando il loro contributo. In difesa c'è un ragazzo come Andrea Carboni che ha sempre dimostrato le sue qualità umane e tecniche, meritandosi lo spazio sul campo da protagonista".