Cagliari, Ceppitelli in scadenza. L'agente: "Non ho parlato con la società. Qui sta benissimo"

Alessandro Corsi, agente del difensore del Cagliari, Luca Ceppitelli, ha parlato a CalcioCasteddu.it in merito al futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "Al momento non ho ancora parlato con la società, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Giustamente adesso tutti i pensieri del club sono sulla salvezza, ma al termine della stagione ci sarà sicuramente occasione. Ad ogni modo ci sono diverse società di serie A interessate a lui. Permanenza a Cagliari? Si trova non bene, benissimo. Ha legato con la gente e la regione, perciò un prolungamento non è assolutamente da escludere".