Cagliari, Di Francesco: "Il gruppo ha voglia di lottare anche se i risultati non sono arrivati"

Cosa si è visto finora dell'impronta di Di Francesco in questo Cagliari? Il tecnico rossoblù, Eusebio Di Francesco, risponde anche a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino: "Vedo che lo spirito di questo gruppo è quello mi piace, ancora con la voglia di lottare anche se i risultati non sono arrivati. Nell’ultimo periodo ho visto attenzione e voglia di allenarsi. Abbiamo concesso qualcosa, in particolare nei finali di gara e certamente in questo dobbiamo migliorare. Sono contento della fase difensiva della squadra in queste ultime partite, in fase offensiva stiamo lavorando di più per migliorare anche a livello di serenità per ritrovare il gol. Mi auguro di far vedere una mia impronta significativa a fine stagione".

