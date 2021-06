Cagliari, domani si esaurisce il contratto di Asamoah. Due grandi di Turchia pronte a sfidarsi

Il laterale ghanese Kwadwo Asamoah, ex Inter e Juventus tra le altre, si appresta a lasciare il Cagliari domani, al termine del suo contratto con i sardi. Il futuro del 33enne, come riportato da GhanaSoccer.net, potrebbe essere in Turchia: sul suo conto sarebbero infatti pronte a sfidarsi due grandi del campionato locale come Fenerbahce e Galatasaray.