Ufficiale Cagliari e Pierluigi Carta avanti insieme: "In piena continuità con la visione del club"

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo del Direttore Sportivo del Settore Giovanile Pierluigi Carta, che si lega al club sino al 30 giugno 2029. Di seguito la nota ufficiale del club:

"Classe 1978, sardo, Carta ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del vivaio rossoblù, portando in Sardegna numerosi giovani che nel tempo hanno saputo affermarsi nel calcio professionistico. Ultimi in ordine cronologico Zito Luvumbo e Adam Obert, oggi protagonisti in prima squadra dopo aver completato il proprio percorso nel settore giovanile, insieme ai vari Riyad Idrissi, Nicola Pintus, Joseph Liteta, Giuseppe Ciocci, Nicolò Cavuoti – solo per citare il gruppo attuale – e a tanti altri ragazzi pronti a compiere l’ultimo step del percorso formativo, su tutti Yael Trepy e Ivan Sulev.

Rientrato nell’organigramma del Cagliari nel 2019, dopo una prima lunga esperienza in avvio di carriera, Carta ha maturato anche una significativa parentesi come direttore sportivo dell’Olbia in Serie C, contribuendo a un progetto innovativo e strategico per la crescita dei giovani talenti sardi e di proprietà del Club, ottenendo al contempo i migliori risultati sportivi della storia del sodalizio gallurese.

Carta rappresenta oggi un punto di riferimento per l’Academy rossoblù, accanto al responsabile Mattia Belfiori, al responsabile del Settore Giovanile Oscar Erriu e al Direttore Tecnico Bernardo Mereu, guidando la ricerca, l’individuazione e la valorizzazione dei talenti attraverso i Centri di Formazione, le collaborazioni con le affiliate e i progetti che, dall’attività di base, conducono fino alle categorie nazionali giovanili. Fondamentale è poi la direzione dell’area scouting per il Settore Giovanile, impegnata nel monitoraggio costante del contesto nazionale e internazionale al fine di individuare – grazie al coordinamento del database content manager Danilo Sancamillo – profili in grado di diventare patrimonio del Cagliari Calcio.

Il rinnovo di Pierluigi Carta rappresenta un ulteriore passo sulla strada della programmazione, della lungimiranza e dello sguardo rivolto al futuro, in piena continuità con la visione del Club: valorizzare le risorse del territorio regionale mantenendo il focus anche sul contesto nazionale e internazionale, con un lavoro sinergico e collettivo che pone al centro la crescita e la formazione dei giovani in prospettiva prima squadra. Congratulazioni e buon lavoro, Direttore!".