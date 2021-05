Cagliari-Genoa, ultima passerella di una stagione (a suo modo) memorabile

vedi letture

Una gara che sulla carta potrebbe sembrare soltanto la classica passerella di fine stagione per una squadra che, dopo aver visto da vicino il baratro, è riuscita a evitarlo con un’incredibile rimonta che ha portato alla salvezza. Eppure Cagliari-Genoa è una sfida importante per i rossoblù di Leonardo Semplici, che non intendono chiudere con una prestazione negativa una serie fatta di 7 risultati utili consecutivi, con 4 vittorie e 3 pareggi. Ma soprattutto vincere stasera vorrebbe dire raggiungere quota 40 punti e superare così proprio il Genoa, con effetti benefici per sia per la classifica, per il morale ma soprattutto per le casse del club, grazie ai premi incassati in base al piazzamento finale. Ballano circa 2 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe un utilissimo bonus in chiave mercato. “Vogliamo chiudere bene: i ragazzi hanno fatto un gran finale di stagione, domani potrebbe esserci qualche cambio ma una vittoria sarebbe importante per chiudere a 40 punti. Abbiamo preparato la gara con grande entusiasmo e serenità, è normale visto com'è stata raggiunta questa salvezza” ha detto ieri Semplici nella conferenza stampa della vigilia facendo intendere che, come fatto una settimana fa a San Siro, anche oggi il suo Cagliari non vuole fare sconti.

FUTURO INDECIFRABILE – Per tutti questi motivi la sfida della Sardegna Arena è molto più di una banale ultima esibizione stagionale, peraltro ancora una volta senza il pubblico, che tornerà a sedersi sulle tribune dello stadio cagliaritano il prossimo 28 maggio, in occasione dell’amichevole della Nazionale di Roberto Mancini contro San Marino. Vincere contro il Genoa per chiudere al meglio una stagione nata con grandi progetti poi falliti, con l’incubo Serie B evitato quasi all’ultimo: tutte utili lezioni per il 2021-22, in attesa di definire se Leonardo Semplici sarà ancora il tecnico rossoblù. “Spero e penso di poter proseguire questa avventura, da parte mia l'intenzione di continuare c’è ma vedremo nei prossimi giorni quando ci siederemo con il presidente per valutare insieme i programmi futuri”, ha detto il tecnico toscano senza però mettere la parola fine a quella che, per ora, ha tutti gli elementi per essere l'ennesima telenovela in casa rossoblù.