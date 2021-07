Cagliari, Giulini: "Per Lykogiannis sondaggi da Napoli e Lazio, ma nessuna offerta"

Ci sono state offerte per Lykogiannis? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che ha risposto così: “Per Lykogiannis ci sono stati dei sondaggi, come mi ha detto Capozucca, di un paio di squadre come Lazio e Napoli ma mai delle offerte vere e proprie. Lui ha anche il pregio di poter ricoprire due ruoli, terzino e centrale e per noi, come società, è un vantaggio", ha detto.

