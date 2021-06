Cagliari, Giulini spiega la conferma di Semplici: "Ci ha portato fuori dalla zona pericolosa"

vedi letture

L'Unione Sarda oggi in edicola riprende stamattina le parole rilasciate dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini in occasione di un workshop con gli sponsor al Forte Village. Giulini ha spiegato così la conferma di Leonardo Semplici in panchina per la prossima stagione: "Ha saputo mettersi in sintonia con il nostro momento difficile e ci ha portato fuori dalla zona pericolosa, era giusto affidare a lui la nuova stagione che sta iniziando", ha detto.