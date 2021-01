Cagliari, Giulini tuona: "Dobbiamo venire fuori dal momento, in caso di serie B rimangono tutti"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato la sconfitta rimediata in casa del Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Non ci ha aiutato neanche la buona sorte. Se ci fate caso da quando è arrivato il Covid questa squadra ha iniziato a sfaldarsi. Ma è ora di venirne fuori perché tanti di questi nazionali potrebbero ritrovarsi a giocare in un’altra categoria se non ne usciamo fuori. E garantisco che rimarranno in ogni caso con noi".