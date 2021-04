Cagliari ko contro l'Inter, Semplici: "Peccato, potevamo anche portare a casa il pareggio"

"Dispiace per il risultato, sapevamo di trovare un'Inter in forma ma la prestazione mi è piaciuta". Parla così Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, dopo il ko subito a San Siro contro l'Inter: "Abbiamo risposto bene, potevamo anche portare a casa il pareggio, con questa determinazione possiamo sperare di arrivare al nostro obiettivo. La salvezza? Il Cagliari non è partito con questi obiettivi, quindi è più difficile adesso. Bisogna mettere qualcosa in più, io devo far sì che i giocatori tirino fuori tutto quello che serve".