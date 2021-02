Cagliari, lo staff di Semplici: Consumi il vice, Fabbrizzi preparatore atletico

Nella sua nuova avventura sulla panchina del Cagliari, Leonardo Semplici avrà come suo vice Andrea Consumi. Il ruolo di preparatore atletico sarà invece affidato a Yuri Fabbrizzi, mentre Rossano Casoni e Alessio Rubicini saranno gli altri due collaboratori. In questo modo, il tecnico fiorentino porterà in Sardegna lo stesso staff tecnico che lo aveva accompagnato negli anni della SPAL. Resta a Ferrara, come già aveva fatto durante la parentesi di Gigi Di Biagio e ora sta facendo con Pasquale Marino, il preparatore dei portieri Cristiano Scalabrelli, già sotto contratto con gli estensi e, ancor prima con la Giacomense, prima dell'arrivo di Semplici a Ferrara nel 2014.