Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: panchina per Leao. Finalmente una chance per Adli

Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, 6ª giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. All. Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Théo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp. Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Romero, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi. All. Pioli.

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Imperiale e Rossi

IV UFFICIALE: Colombo

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi

